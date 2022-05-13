За период с 29 апреля по 12 мая специалисты выявили одиннадцать несоответствий требованиям качества и безопасности в молочной продукции.

За период с 29 апреля по 12 мая в отдел химических и радиологических исследований ФГБУ «Саратовская МВЛ» поступило 105 проб, по которым специалисты провели 821 исследование.

В рамках исполнения плана государственных заданий по лабораторным исследованиям на показатели безопасности и качества сырья и продукции животного происхождения доставлено 38 проб пищевой продукции. По поступившим образцам отдел провел 324 испытания на содержание остаточного количества антибактериальных препаратов, антигельминтиков, пестицидов, консервантов и запрещенных пищевых добавок.

В трех образцах специалисты выявили пять несоответствий требованиям нормативных документов.

Так, в одной пробе творога по несоответствию жирнокислотного состава жировой фазы продукта выявили фальсификацию растительными жирами и обнаружили консервант сорбиновая кислота.

В одном образце сыра по наличию фитостеринов определили фальсификацию растительными жирами. В нем же нашли не заявленный производителем консервант натамицин.

В пробе питьевого молока специалисты обнаружили сухое молоко.

В рамках исследований с целью сертификации/декларирования в отдел за неделю поступило 67 проб зерна и пищевых продуктов. По ним специалисты провели 821 испытание на соответствие требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ.

Выявили шесть несоответствий в трех пробах.

Два образца молочной продукции оказались фальсифицированными растительными жирами. Специалисты определили это по несоответствию жирнокислотного состава продуктов составу молочного жира коровьего молока.

Фальсифицированное сливочное масло определили по несоответствию жирнокислотного состава и наличию фитостеринов, что также говорит о присутствии растительных жиров. В этой же пробе нашли консерванты сорбиновую и бензойную кислоты, запрещенные к применению при производстве сливочного масла.

Сведения о выявлениях несоответствия требованиям качества и безопасности в молочной продукции специалисты внесли в информационную систему регистрации результатов лабораторных исследований «Веста».