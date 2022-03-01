Специалисты отдела химических и радиологических исследований ФГБУ «Саратовская МВЛ» выявили молоко, фальсифицированное растительными жирами. Продукция не соответствует нормативам качества по жирнокислотному составу жировой фазы, а так же по содержанию фитостеринов. Образец продукции поступил в лабораторию от заказчика исследований в целях декларирования/сертификации пищевого товара.

Информация о выявлении внесена в информационную систему регистрации результатов лабораторных исследований «Веста» и направлен владельцу продукта.

Всего за неделю отдел проверил 122 пробы различных материалов, провел 639 исследований.

Из них в рамках исполнения государственного задания по мониторингу безопасности и качества пищевой продукции специалисты осуществили 54 испытания на остаточное количество антибактериальных препаратов, антигельминтиков, пестицидов, консервантов и запрещенных пищевых добавок. В рамках мониторинга несоответствий требованиям нормативных документов в продукции не выявили.