Саратовская набережная в этом году увеличится более чем в три раза от первоначальной длины и составит 5 км 450 м. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

В ходе рабочей поездки вместе с врио губернатора Романом Бусаргиным он посетил строящуюся набережную в Саратове. Обсудили вопрос реконструкции и ее продления.

Работы идут на участке от 2-й Садовой до Б. Садовой протяженностью 1 км 169 м. Их планируют завершить до конца этого года.

-У людей будет доступ к воде. Это преобразит город со стороны Волги. В итоге протяженность набережной составит 5 км 450 м, – отметил Володин.

В этом году также планируется реконструкция старой набережной от кинотеатра «Экран» до моста через Волгу.

В рамках визита обсудили и развитие территории набережной от старого моста до Затона. Протяженность этого участка более 2,5 км.

-Наша задача – не останавливаться. Необходимо заняться проектированием береговой линии вверх по течению. Тогда набережная в будущем увеличится до 8 км, – сказал Володин.