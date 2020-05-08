В Саратове раскрыли кражу кофе из магазина в Ленинском районе.

В полицию обратилась 44-летния директор магазина на улице Международная и заявила, что есть торговые точки посетительница украла четыре пачки кофе. Сумма ущерба составила 1,375 тысячи рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 20-летнюю местную жительницу, которая раньше привлекалась за оборот наркотиков и кражи.

На допросе она призналась в содеянном. Сейчас на неё завели уголовное дело и обязали явиться в отдел полиции.