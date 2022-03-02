Саратовская область, помимо основных стран экспорта, может привлечь китайский рынок. Об этом на пресс-конференции министерства экономического развития нашему интернет-изданию «Новости Саратова» рассказал Советник министра экономического развития региона Юрий Аршинов.

Он отметил, что помимо приоритетных рынков стран Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Саратовская область еще не использовала китайское направление.

— У нас для этого есть неплохие резервы. Это связано не только с заменой импортных комплектующих, но и с открытием гигантского рынка. Мы только начинаем его узнавать, — отметил министр.