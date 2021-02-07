Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об итогах заседания противопаводковой комиссии в своем аккаунте в соцсети Instagram.

По словам экспертов, в этом году паводок может быть достаточно серьезный из-за большого количества выпавшего снега, промерзания грунта и резкого повышения температур.

При неблагоприятном стечении обстоятельств в зоне подтопления могут оказаться более семи тысяч домов в 99 населенных пунктах.

Для снижения рисков подтопления большого числа домов на реках проводятся ледовзрывные работы. Муниципалитетам нужно заранее подать заявки.

—Всем службам поставлена задача – провести подготовительные мероприятия и учения. Ситуация взята под особый контроль, — подчеркнул чиновник.