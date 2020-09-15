Вчера, 14 сентября, при правительстве региона состоялось рабочее совещание о противодействии распространению птичьего гриппа, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Саратовской области.

Главам сельских поселений было рекомендовано обеспечить учет домашней птицы и проконтролировать ее содержание. О гибели птиц обязательно нужно сообщать в ветеринарную службу региона.

Начальник управления ветеринарии Алексей Молчанов отметил постепенные ухудшения в близлежащих регионах по болезням птиц.

— Вспышки болезни зарегистрированы в Челябинской, Курганской, Тюменской и Омской областях и прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации в связи активной миграцией перелетных птиц с северных регионов, — рассказал Алексей Молчанов.

Теперь предстоит исключить возможный контакт домашних и уличных птиц для противодействия в распространении инфекции, а также определить места для уничтожения зараженных.