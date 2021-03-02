Делегация Саратовской области провела встречу с Хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.

По итогам встречи, на которой обсудили вопросы укрепления и взаимодействия регионов в экономической и образовательной сферах подписали соглашение о побратимских отношениях между Саратовом и Самаркандом.

С первой стороны документ подписал замглавы администрации города по экономическим вопросам Алексей Никитин, со второй — хоким города Бобурмирзо Облакулов.

Теперь регионы будут вместе реализовывать инвестиционные проекты, взаимодействовать в сфере образования, культуры, туризма, вместе преодолевать последствия пандемии.

