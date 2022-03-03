Саратовская область стала лидером по общему сокращению населения в России. Данные об этом за 2021 год опубликованы Росстататом.

В Саратовской области в 2021 году снизилась рождаемость и увеличилась смертность среди населения.

По миграционному оттоку населения в России регион занял четвертое место. Из региона уезжают больше, чем приезжают. По данным Росстата отрицательная разница составила 3834 жителя.

Всего, считая естественную и миграционную убыль, численность населения Саратовской области за год уменьшилась на 34 506 человек. На втором месте оказалась Москва с потерей 32 689 человек.