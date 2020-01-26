Процент преступлений, совершенных с использованием интернета в Саратовской области выше, чем в среднем по России. Годовой статистический отчет подготовила региональная прокуратура.

В 2019 году в регионе было зарегистрировано 4,613 тысячи преступлений такого вида, а еще год назад их было 2,75 тысячи. Рост составил 67,7 процента. От общего числа преступлений в области, «умные» составляют 60,3 процента, тогда, как в среднем по России — 53,3 процента.

Наибольшее число интернет-мошенников «прописалось» в Ленинском районе Саратова. За ним следуют Заводской, Кировский и Волжский районы. Среди городов области «лидируют» Энгельс и Балаково.

При этом раскрываемость таких преступлений в 2019 году составила лишь 21,7 процента от общего их числа.