Сегодня, 5 сентября, председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о том, что Саратовская область может получить два миллиарда рублей из резервного фонда правительства России. Видеозапись обращения опубликовали в группе его сторонников в соцсети Instagram.

Он отметил, что в этом году есть все возможности на программу сноса ветхого и аварийного жилья.

Это позволит построить и выделить в будущем году 1, 38 тысячи квартир для граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье.

Председатель ГД подчеркнул, что в городе находятся 186 участков, где находятся требующие сноса аварийные дома.

После того, как они освободятся, там нужно строить жилье, в том числе для переселенцев, детей-сирот и многодетных семей.

Должна быть инфраструктура при этом, например, пункт полиции, спортсекции на первых этажах, жилье для участковых.