Спикер ГД Вячеслав Володин:

—Регион может потерять финансирование на строительство областной противотуберкулезной больницы.

Сегодня в ходе заседания совета законодателей в Санкт-Петербурге обсудили с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вопрос строительства противотуберкулезной областной больницы.

Он, кстати, поддерживает этот проект и переживает за его реализацию. Чего не скажешь в отношении тех, кто в регионе должен был подготовить необходимую проектно-сметную документацию, а также заключение Главгосэкспертизы, которой, как оказалось, до сих пор нет.

Из-за этого область может потерять финансирование в объеме более 3 млрд рублей.

Это будет не только обидно, но и безответственно по отношению к больным людям, которые не смогут получить качественную медицинскую помощь.

Должностные лица в правительстве Саратовской области должны быть наказаны, но поможет ли это?