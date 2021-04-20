На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о соблюдении масочного режима.

Он отметил, что строгие требования носить маски в общественных местах, магазинах и транспорте не отменены, но по факту эта норма не соблюдается.

— Хочу услышать комментарии от главы управления Роспотребнадзора. Считаю, что нужно вновь вернуться к жестким требованиям в адрес руководителей транспортных и торговых предприятий, чтобы исключалось обслуживание граждан без масок. Нужно учитывать, что открываются дачные маршруты, возобновляется речная навигация. Значит, транспорт — в зоне особого внимания, — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью постепенно стабилизируется, каждый день в стационары области попадают в среднем более ста человек.

— Беспечность со стороны граждан может увеличить негативную статистику, а мы этого не вправе допустить. И здесь, опять же, на первом месте — просветительская работа, — отметил глава региона.