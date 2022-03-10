Саратовская область занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе по проведению диспансеризации населения. Об этом сегодня, 10 марта, отметили на рабочем совещании федерального минздрава.

По словам Министерства здравоохранения области, в ходе проведения медицинских осмотров в регионе особое внимание уделяется выявлению у граждан болезней системы кровообращения, как одной из главный причин смертности.

Они отмечают, что пройти диспансеризацию можно в любое удобное время в поликлинике по месту жительства абсолютно бесплатно. Жителям проверят кровь, сосуды, сделают компьютерную томографию по показаниям, проведут еще ряд сложных и дорогостоящих процедур.

На сегодняшний день Саратовская область не входит в перечень регионов страны, где фиксируется наибольший прирост смертности от COVID-19, ни по относительным, ни по абсолютным показателям.