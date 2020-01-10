Саратовская область награждена дипломами Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт».

Министерство культуры Российской Федерации и Центр культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» подвели итоги Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт», посвященного Международному году языков коренных народов. Он проходил при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

В конкурсе приняло участие более 200 проектов из 63-х регионов страны.

В состав конкурсной комиссии вошли руководители и научные сотрудники Департамента культуры Правительства Российской Федерации, Центра культуры народов России ГРДНТ им. В.Д. Поленова, Государственного академического университета гуманитарных наук, Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук, Федерального агентства по делам национальностей, Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии, Института философии РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, ГБУ Москвы «Московский Дом национальностей».

Решением жюри Саратовской области было присуждено три диплома.

Саратовскому областному центру народного творчества имени Л.А. Руслановой присвоены диплом Лауреата I степени в номинации «Проекты, направленные на формирование актуального объективного информационного пространства в сфере межнационального культурного обмена» за подготовку и реализацию проекта «Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье» и специальный диплом «За сохранение и развитие народных традиций» в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России» за подготовку и реализацию проекта «Всероссийский конкурс исполнителей народной песни им. Л.А. Руслановой».

Детская школа искусств №2 поселке Приволжский Энгельсского муниципального района награждена специальным дипломом «За сохранение и развитие народных традиций» в номинации «Просветительные и образовательные молодежные этно-проекты» за подготовку и реализацию проекта «Саратовской игрушке – быть».