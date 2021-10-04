По данным аналитического доклада Высшей школы экономики, Саратовская область вошла в число регионов, специализирующихся на развитии технологий для использования в производстве.

Это семь направлений цифровых технологий: нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности.

В общем рейтинге по всем регионам Саратовская область заняла 27-м место.