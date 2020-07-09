Член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров представил итоги конкурса и рэнкинг регионов страны по популяризации подвига и достижений людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы. Об этом сообщили в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области.

Саратовская область вошла в пятерку регионов, где волонтеры собрали больше всего информации о детях войны.

— Результативность их работы зависела от того, насколько земляки чтут достижения и подвиги людей военного поколения, Чем больше информации о них есть в открытых надёжных источниках – на сайтах СМИ, библиотек, школ, музеев, органов власти — тем больше энциклопедических статей могло быть создано волонтёрами. Уверен, что опубликованные в открытых источниках, в том числе в Википедии, статьи будут использованы школьниками и студентами всего мира для знакомства с теми великими годами, с тем, что пришлось пережить их сверстникам, а также для подготовки рефератов, педагогами – для проведения уроков и внеклассных занятий. Эта работа – вклад в сохранение подвига военного поколения россиян, – отметил он.

Всего с 15 февраля по 15 апреля в медиапространстве появилось свыше 1,5 тысячи материалов, более 500 биографических статей о детях войны — пионерах-героях, юных партизанах и юнгах, полных кавалерах Ордена Славы, тружениках тыла, удостоенных высшей награды страны – звания Героя Социалистического Труда, а также о выдающихся учёных и общественных деятелях. Конкурс биографических статей о детях войны был организован «Ассоциацией почётных граждан, наставников и талантливой молодежи» и Донской группой викимедийцев.