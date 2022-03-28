Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обсудил с партнерами из Армении увеличение товарооборота. Об этом он сообщил сегодня, 28 марта, в своем телеграм-канале.

По его словам, в Саратовскую область во главе с учредителем-директором ООО «Арарат пищевой комбинат» Ервандом Тарвердяном прибыла бизнес-делегация из Армении.

Во время встречи с гостями обсуждалось дальнейшее сотрудничество.

-Наши партнеры заинтересованы наращивать взаимодействие по многим направлениям и увеличивать взаимный товарооборот. Мы со своей стороны гарантируем стабильные и выгодные условия.

Коллеги из Армении уделяют большое внимание вопросу продовольственных поставок. Нам здесь есть, что предложить. Саратовская область — один из сильнейших аграрных регионов. Мы в числе лидеров по производству подсолнечного масла, майонеза, макарон и других продуктов,- написал Бусаргин.

Также он отметил, что партнерам также предложено наладить взаимодействие в IT-сфере.

—Речь идет об обмене специалистами и экспорте компьютерных технологий. По словам Ерванда Тарвердяна, Армения также готова выступить логистическим центром для экспорта российских товаров в восточные страны, — пояснил чиновник.