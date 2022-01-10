Саратовская область для продвижения продукции местных производителей в 2022 году планирует отправить бизнес-миссии в Алжир, Вьетнам и страны СНГ.

Центром поддержки экспорта Саратовской области при содействии регионального министерства экономического развития в 2022 году планируется проведение бизнес-миссий предпринимателей в Алжир, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан, Вьетнам, Казахстан.

В прошлом году бизнес-миссии из Саратовской области уже посещали эти страны, а с ответным визитом регион посетили предприниматели Ирана и Узбекистана. Саратовские компании в 2021 году заключили 82 экспортных контракта, в экспортную деятельность вовлечены девять новых участников.