Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по итогам экономического развития региона в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба главы области.

Вице-губернатор, председатель правительства области Роман Бусаргин доложил о макроэкономических показателях, достигнутых в прошлом году.

По предварительным данным объем ВРП оценивается на уровне 747,8 миллиарда рублей. Саратовская область в непростых условиях пандемии улучшила позиции по ряду направлений, в том числе в промышленном секторе. Индекс промышленного производства составил 102,2 процента, что превышает общероссийский показатель. Рост обеспечили предприятия обрабатывающих производств. Этому способствовали, в том числе, меры господдержки, мероприятия нацпроектов.

Положительная динамика достигнута в строительном комплексе, рост объема строительных работ — 102,3 процента. В агропромышленном комплексе произведено продукции на 157 миллиарда рублей. Темп роста заработной платы в регионе стал самым высоким в ПФО – девять процентов.

В прошлом году увеличился инвестиционный портфель с 146 до 168 проектов с общим объемом инвестиций в 649 миллиардов рублей и созданием 9,7 тысячи новых рабочих мест. Были завершены 35 инвестпроектов на 17 миллиардов рублей, созданием более 750 новых рабочих мест.

— Отрасли реального сектора показывают положительную динамику. В строительстве увеличены объемы жилья, а это один из главных показателей социального благополучия населения. Конечно, есть, куда стремиться. В стратегии развития региона до 2030 года поставлена задача выйти на один триллион рублей ВРП. Это обеспечит экономический рост территорий, работу без заимствований, исполнение новых проектов в социальной сфере и инфраструктуре, — сказал губернатор.

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет области за 11 месяцев составило 76,5 миллиарда рублей, что выше среднего значения по регионам ПФО. По темпам поступления НДФЛ область поднялась с 10-го на первое место в округе, заняла 11 место в РФ.

Министр финансов области Вадим Ойкин отметил, что областной бюджет 2020 года исполнен по доходам — 128,3 миллиарда рублей, по расходам — 132,4 миллиарда рублей.

По оперативным данным объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 67,7 миллиарда рублей, назначения были исполнены на 101,5 процента. Выше уровня 2019 года на 15,6 процента поступили акцизы, на 12,9 процента — транспортный налог.

Значительные объемы выделены региону при непосредственной поддержке спикера ГД Вячеслава Володина. Был закрыт дефицит территориальной программы бесплатной медпомощи. Полученные три миллиарду рублей позволили оснастить диагностическим оборудованием поликлиники Саратова, службу скорой медпомощи. Один миллиард рублей был направлен на ремонт и обновление материально-технической базы ряда образовательных учреждений. Дополнительная дотация региону в 1,1 миллиарда рублей была направлена на внеплановое повышение с 1 июня 2020 года заработной платы 10 категорий работников в среднем на 5,2 процента.

В прошлом году были исполнены все социальные обязательства, объем которых составил 22 миллиарда рублей, сохранен весь перечень социальной помощи населению области, проведена индексация размеров выплат.

Область полностью выполнила все требования бюджетного законодательства в отношении дорожных фондов. Объем расходов областного дорожного фонда в 2020 году составил 12,8 миллиарда рублей, в том числе за счет собственных доходных источников — 10,1 миллиарда рублей. Работами было охвачено 164 дорожных объекта регионального и местного значения, общей протяженностью 324 километра.

В прошлом году объем оказываемой помощи муниципалитетам не только не снизился, но и вырос на 11,1 процента к уровню 2019 году и составил 40,8 миллиарда рублей. Значительная их часть поступила в рамках нацпроектов.

— В регионе есть резервы и по реализации проектов, и по повышению заработной платы. Для этого нужно синхронизировать все действия, учесть полученный опыт и работать дальше. На этот год определен огромный объем задач и финансирования по различным сферам, в том числе по здравоохранению. Сейчас нужно эффективно отрабатывать все конкурсные процедуры и приступать к исполнению программных и проектных мероприятий текущего года, — поставил задачу глава региона.