Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о решении проблем с финансовыми сложностями.

Инициированный председателем ГД Вячеславом Володиным законопроект предоставляет регионам возможность получения бюджетных кредитов по минимальной ставке в 0,1 процента.

В региона на исполнение полномочий до конца года по предварительным расчетам не хватает более пяти миллиардов рублей.

Новые поправки позволят отказаться от коммерческого кредита под пять и более процентов, на обслуживание которого пришлось бы отдавать более 260 миллионов рублей в год.