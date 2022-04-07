Саратовская область готова к пожароопасному сезону в 2022 году. Такое мнение озвучил сегодня, 7 апреля, на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин. На мероприятии побывал корреспондент интернет-издания «Новости Саратова».

В ведомстве уточнили, что в текущем году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» на мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрено 110 млн. рублей. Это на 27,4 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Средства пойдут на обеспечение профилактических мер противопожарной безопасности, увеличение сил и средств пожаротушения.

Для оперативной борьбы сформированы 25 групп пожаротушения численностью 257 человек. Группы оснащены 185 единицами техники, а также для борьбы с огнем имеется около полутора тысяч единиц оборудования.

В рамках реализации нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и реализующимся при поддержке Минприроды Саратовской области, проводится закупка современного оборудования.

Например, приобретены квадрокоптеры, которые уже есть в каждом лесничестве, а также 14 видеокамер с системой «Лесохранитель» в наиболее горимых районах области 4 камеры в Лысогорском районе, по 3 камеры в Красноармейском, Саратовском, Воскресенском и Ртищевском районах области. В текущем году такие камеры, в количестве 5 штук появятся еще в четырех районах — в Ртищевском, Екатериновском, Балашовском и Вольском.

— В соответствии с установленными нормативами Саратовская область на данный момент обеспечена соответствующей техникой на 96%, — добавил министр.

Также чиновник отметил, что основной причиной возникновения пожаров (62%) в прошлом году были сами люди. В настоящее время среди населения ведутся разъяснительные работы.

Однако за грубое нарушение пожаробезопасности в лесу граждан ждет внушительный штраф, а если пожар приведет к гибели людей или потери имущества, то предусмотрено и уголовное наказание.

Также на пресс-конференции упомянули, что санкции не повлияют на деятельность в сфере лесного хозяйства.

— Семена у нас свои, мы их готовим каждый год. Семян сосны и желудей дуба в достаточном количестве для весеннего посева. Закупка техники идет в плановом режиме, и она не импортная, а наша российская – это прицепы и квадроциклы, — отметил министр Константин Доронин.

В этом году министерство планирует увеличить площадь лесопосадок в два раза (2500 га). Для этого необходим качественный посадочный материал, в том числе и с закрытой корневой системой. В прошлом году для этих целей созданы теплицы в двух лесхозах области — Красноармейском и Макаровском. В этом же году область выделила на достижение поставленных целей 22,5 млн. рублей.