Валерий Радаев принял участие в заседании рабочей группы по развитию массового спорта. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области.

Сегодня, 30 марта, глава региона Валерий Радаев принял участие в заседание рабочей группы по подготовке заседания Совета по физкультуре и спорту при Президенте РФ на тему «О развитии массового спорта». Оно прошло под председательством советника Президента РФ Игоря Левитина.

Отмечено, что массовый спорт является одним из ключевых направлений формирования здорового образа жизни. В 2021 году в спорт было вовлечено более 1 млн. жителей области, в т.ч. 391 тыс. детей и подростков от 3 до 18 лет.

В 2021 году в Саратовской области было проведено 14 всероссийских, 1 окружное и 33 областных физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие около 80 тыс. человек. Самым крупным мероприятием среди школьников стал областной турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области.

В области работает 230 школьных спортивных клубов, в которых занимаются 21 тыс. человек. Собственные спортивные клубы действуют в 6 вузах региона. Саратовская область является одним из лидеров ПФО по числу студенческих лиг по волейболу, баскетболу, гандболу, бадминтону.

К участию в студенческих соревнованиях ежегодно привлекается 1000 человек. В ноябре 2021 года команда СГУ им. Н. Г. Чернышевского победила на футбольном турнире XI Международного межуниверситетского чемпионата в Италии.

По итогам 2021 года почти в 2 раза выросло число граждан старшего поколения, занимающихся спортом – до 94 тысяч человек. Для них работают клубы зимнего закаливания «Нептун», ходьбы и бега «Сокол», женский клуб ветеранов спорта «Вдохновение».

В Саратовской области продолжается развитие адаптивной физической культуры и спорта. С занятиям спортом привлечено 28 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Для них работают 13 спортклубов, где развиваются такие виды спорта как флорбол, адаптивный хоккей, лыжероллеры. В Саратове и Балакове реализуется проект «Хоккей без барьеров».

В регионе создана и успешно функционирует система сдачи норм ГТО. Во всех районах области обустроены 46 центров тестирования, они действуют на 350 спортивных объектах. В 2021 году нормативы ГТО выполнили 18 тысяч чел., в т. ч. на «золотой» знак отличия – 7 тысяч человек.