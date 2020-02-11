С каждым годом в России все больше людей являются ВИЧ-положительными. Об этом свидетельствует медицинская статистика.

Так, ежегодный прирост больных составляет 85 тысяч человек, в то время, как охват пациентов, проводящих антиретровирусную терапию всего 55,6 процента.

Количество заболевших при гетеросексуальных контактах порядка 60 процентов, а 75 процентов случаев выявляться на ранних стадиях.

Саратовская область входит в число высокопораженных регионов и занимает 35 место в России. С апреля 1996 года в нашем регионе зарегистрировано 21, 632 случаев заболевания россиян (всего 22, 248).

Больше всего пораженных в Саратове — 8, 636 человек (1,025 на 100 тысяч населения), Балакове – 4, 183 (2011 на 100 тысяч населения), Вольске – 1,591 (1,720 на 100 тысяч) и Энгельсе – 2,231 (722 на 100 тысяч населения).

В основном болеют люди 30-39 лет (41,1 процента). На группу 40-49 лет приходится 26,8 процента, а старше 50 лет — 17,3 процента. Чаще подвергаются инфекции мужчины — 60,5 процента.

— В структуре путей передачи инфекции с 2004 года доминирующие позиции занимает половой путь. Процент лиц, зараженных ВИЧ при половых контактах по итогам 2019 – составляет 75,7 процента, парентеральный путь 23 процента (при внутривенном употреблении наркотических веществ), вертикальный путь (от матери к ребенку) – 0,5 процента, — рассказали в мэрии.

Всего с 1996 года от ВИЧ-инфицированных матерей родилось 3, 417 детей. Из них у 5,1 процента выявлено заболевание.