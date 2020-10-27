Аналитики одного из сайтов по поиску работы выяснили, в каких регионах ПФО самые высокие зарплаты.

Это не Саратовская область, она оказалась на 14 месте. В январе в среднем здесь человек получал 36,793 тысячи рублей, в сентябре уже 36,148 тысячи рублей.

Больше всего могут получить здесь добытчики сырья — 56,307 тысячи рублей, 49,371 тысячи рублей те, кто заняты в строительстве и недвижимости, 47,154 тысячи — высшем менеджменте.

Меньше всего зарплаты у бухгалетров и тех, кто занимается финансами предприятия — 28,081 тысячи рублей, 28,515 тысячи рублей можно получить в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Административный персонал в среднем получает 29,943 тысячи рублей.

На первом месте списка находится Республика Башкотарстан, в среднем там предлагают зарплату в 41,507 тысячи рублей.