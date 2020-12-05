Сегодня, 5 декабря, Саратовская область отмечает 84-летие. Она была образована в 1936 году.

—От всей души поздравляю с днем образования Саратовской области! Наш многонациональный регион славится своей историей и традициями, природными богатствами, уникальным духовно-культурным наследием. И многими достижениями, в основе которых созидательный труд нескольких поколений саратовцев. Талантливых целеустремленных, неравнодушных людей, искренне любящих свою малую родину, — обратился к жителям региона губернатор Саратовской области Валерий Радаев.