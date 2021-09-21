Правительство Саратовской области намерено взять новые кредиты.

Иформация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Суммарно правительство рассчитывает на 19 млрд 108 млн 152 тыс. 885 рублей кредитных средств сроком на 1 год.

Цель займов, заказчиком которых является региональное министерство финансов, — погашение государственных долговых обязательств области, а также финансирование дефицита областного бюджета в 2021 году.

Процентная ставка составит 7,75%. Таким образом кредиторам область заплатит 1,480 млрд рублей.