По результатам прошлого года Саратовская область заняла шестое место в рейтинге ПФО по темпам роста заработной платы. Такую информацию сообщили в министерстве регионального развития региона.

Так, по результатам 2020 года Саратовская область занимала лишь 8-е место в рейтинге.

По словам ведомства, наиболее высокие темпы роста заработной платы в 2021 году показали отрасли в области: информации и связи, оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, сельского хозяйства, рыболовства, строительства и т.д.

По оценкам аналитиков, самая высокая среднеотраслевая зарплата составила в области информации и связи — более 53 тысяч рублей.