Председатель Государственной думы Вячеслав Володин нашел 100 миллионов рублей на квартиры для многодетных семей. Об этом он рассказал в телеграм-канале своих сторонников.

— Дорогие друзья, об обещаниях. Сегодня хочу отчитаться о проделанной работе. Мы, встречаясь, договорились, что нам необходимо в этом году построить жилье для многодетных и закрыть очередь, которая есть у нас на сегодняшний день.

Хочу вам сказать, что средства в полном объеме найдены за счет привлеченных источников и уже поступили в Саратовскую область в объеме 100 миллионов. Это позволит нам закрыть те долги, которые есть, а у нас с вами стоят на очереди на данный момент 29 многодетных семей. И таким образом у нас обязательства будут выполнены. Это значит, что со следующего года регион сможет уже самостоятельно решать проблемы обеспечения жильем многодетных семей, — сказал Володин.