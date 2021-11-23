Сегодня, 23 ноября, прошел очередной корсовет по борьбе с коронавирусом в Саратовской области. На нем выступил глава минздрава региона Олег Костин.

Он рассказал, что в минувшую субботу в Саратовскую область доставили 25 000 доз вакцины «Спутник Лайт». При этом минздрав области обратился к правительству РФ для дополнительной поставки еще 100 тысяч доз этой вакцины, так как она пользуется спросом.

— Нужно провести детальный анализ вакцинации в каждом районе области и выявить слабые точки. Внутри самого слабого района по вакцинации, Аткарского, есть населенные пункты, где уровень вакцинации даже выше, чем по РФ. Нужно выявлять слабые точки и направлять все силы туда. На примере этого района отчетливо видно, что между селами вакцинация колеблется от 70 процентов до 19 процентов, — также отметил Костин.