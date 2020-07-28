На сегодняшнем совещании под председательством первого заместителя министра труда и соцзащиты области Натальи Жуковской обсудили ситуацию на рынке труда в регионе.

Саратовская область получила 66 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ в качестве субсидий предприятиям на организацию временных рабочих мест и общественных работ. Сейчас определяют перечень участников программы, сами мероприятия начнутся в сентябре. Охват планируется объемом свыше 1,4 тысячи человек, — уточнила она.

Принять участие могут быть те, кто ищет работу и обратился в центр занятости населения. А также граждане, зарегистрированные в центрах как безработные.

В программе временного трудоустройства смогут участвовать работники организаций, где действует режим неполного рабочего времени, дают отпуска без сохранения заработной платы или началась череда увольнений.

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