В Саратовской области с начала года детям-сиротам выдали 177 сертификатов на приобретение жилья. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

-Всего в этом году на приобретение квартир и предоставление социальных выплат этой категории граждан предусмотрено 2,251 млрд рублей. Дополнительный млрд рублей на эти цели регион получил благодаря поддержке спикера государственной думы Вячеслава Володина,— отметил чиновник.

В общей сложности за счет вышеуказанных средств планируется обеспечить 1450 граждан, из них социальной выплатой — 1000 человек.