Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал главе региона Валерию Радаеву, что в этом году на модернизацию регионального здравоохранения выделено около двух миллиардов рублей.

На эти средства планируется построить четыре ФАПа и офис врачей общей практики в Синодском, начать реконструкцию корпуса красноармейской районной больницы. Закупить 472 единицы новой техники — четыре флюорографа, 13 маммографов, два аппарата КТ в Ершов и Аткарск, приобрести 219 машин для первичного звена, уже получено 26.

Программу модернизации первичного звена здравоохранения инициировал президент РФ Владимир Путин, за пять лет регион получит свыше десяти миллиардов рублей.