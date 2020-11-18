Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская на конференции в пресс-центре «КП-Саратов» рассказала о получении регионов грантов от Ростуризма, которые были “нужны как воздух”. Отметим, что получатель должен вложить не менее 30 процентов от объема гранта.

Чиновница отметила, что это был первый проект, где можно было подать заявку в электронном виде, их очень быстро рассматривали.

Со всей России таковых было свыше четырех тысяч на среднюю сумму в 2,5 миллиона рублей.

Однако некоторые варианты, пусть и хорошие, отсеялись из-за несоблюдения критериев по подаче.

Саратовская область получила свыше четырех миллионов рублей по этим грантам.