В ходе сегодняшнего визита председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что ищет средства на восстановление исторических объектов региона.

Речь идет о доме Яхимовича, доме офицеров в Энгельсе, доме Александровского, 99 школы, сгоревшее здание с домом-музеем Кузнецова, который можно использовать под галерею.

Задача региона — сделать консервацию объектов и обеспечить охрану.

В ближайшее время отреставрируют Дом-музей Павла Кузнецова, Мемориальный музей Николая Чернышевского, главный корпус усадьбы в селе Пады Балашовского района, Хвалынский краеведческий музей, Вольский краеведческий музей. Они вошли в федеральный бюджет 2020 года.

Федеральный политик предложил областным и городским властям взять на себя хотя бы несколько таких зданий, разработать региональные и городские программы по выявлению и восстановлению объектов историко-культурного наследия.

Он отметил, что в этом году нужно направить десять миллионов рублей на выявление объектов историко-культурного наследия и увеличить объем средств на разработку проектов реставрации до 40 миллионов рублей.