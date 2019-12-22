В Саратов, Энгельс, Балаково поступят 50 троллейбусов, работавших ранее на улицах Москвы.

Об этом решении на переговорах председателя ГД Вячеслава Володина с мэром Москвы Сергеем Собяниным стало известно после публикации в инстаграм-аккаунте volodin.saratov

Москва переходит на электробусы – троллейбусы на электрическом ходу, которым не требуется контактная сеть. А 200 свой троллейбусов столичные власти решили раздать другим российским городом. Каждый четвертый из них придет в Саратовскую область.

Новые электробусы, кстати, планируется выпускать на бывшем заводе «Тролза» в Энгельсе.

— Стоит отметить, что московские троллейбусы были закуплены недавно и имеют небольшой пробег. Представители горэлектротранспорта городов смогут самостоятельно выбрать троллейбусы, которые отправятся в наш регион, — сообщают модераторы инстаграм-аккаунта volodin.saratov.