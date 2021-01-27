Правительство РФ выделило 60 миллионов рублей на развитие спорта в Саратовской области. Документ опубликован на портале правительства.

Выделенные средства пойдут на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта.

Всего регионам из федерального бюджета выделено два миллиарда рублей.