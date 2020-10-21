Правительство РФ выделило регионам 35,6 миллиарда рублей на выплаты пособий по безработице, в Саратовскую область поступит 704,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты региона.

С 1 октября 2020 года прекратили действовать временные меры поддержки безработных, введенные в период пандемии. Отменены доплаты в размере три тысячи рублей к пособию по безработице для граждан, имеющих несовершеннолетних детей.

С 1 сентября максимальное пособие по безработице — 12,13 тысячи рублей, минимальное — 1,5 тысячи рублей.

Если за год, предшествующий увольнению, человек официально работал свыше 26 недель и не был уволен по своей вине, пособие по безработице назначается на полгода. Его размер зависит от зарплаты на последнем месте работы. Первые три месяца он получает деньги в размере 75 процента среднемесячного режима, следующие три — 60 процентов от заработка.

Во всех иных случаях человек получит именно 1,5 тысячи рублей.