Фондом президентских грантов запланировано выделение 15 миллионов рублей на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций области, сообщает пресс-служба регионального министерства внутренней политики и общественных отношений.

Гранты были распределены между субъектами Российской Федерации на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

В общей сложности из федерального бюджета между 84 субъектами распределены денежные средства в размере 1,6 миллиарда рублей.

По инициативе губернатора области Валерия Радаева из регионального бюджета выделены финансовые средства на проведение областного конкурса социальных проектов в размере 15 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма поддержки некоммерческих неправительственных организаций в Саратовской области в 2021 году составит 30 миллионов рублей. Организатором областного конкурса выступит министерство внутренней политики общественных отношений области.