Фондом президентских грантов запланировано выделение 15 миллионов рублей на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций области, сообщает пресс-служба регионального министерства внутренней политики и общественных отношений.

Гранты были распределены между субъектами Российской Федерации на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

В общей сложности из федерального бюджета между 84 субъектами распределены денежные средства в размере 1,6 миллиарда рублей.

По инициативе губернатора области Валерия Радаева из регионального бюджета выделены финансовые средства на проведение областного конкурса социальных проектов в размере 15 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма поддержки некоммерческих неправительственных организаций в Саратовской области в 2021 году составит 30 миллионов рублей. Организатором областного конкурса выступит министерство внутренней политики общественных отношений области.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here