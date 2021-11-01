Саратовская область получит дополнительное финансирование из федерального центра на расходы по социальным контрактам.

Правительство РФ выделило еще почти 750 млн рублей 10-ти регионам, в их числе и Саратовская область. Таким образом, еще больше людей смогут воспользоваться этой поддержкой.

Об этом сообщает сегодня Телеграм-канал «Володин Саратов».

Напомним, социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или малоимущим гражданином. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело и частично возместить стоимость аренды, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.