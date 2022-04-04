Саратовская область получит дополнительно около 345 млн рублей. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения по выделению региону 344 млн 768 тыс. рублей.

— Средства пойдут на дополнительное финансовое обеспечение неотложной, скорой и стационарной медицинской помощи лицам, в том числе с заболеванием или подозрением на коронавирусную инфекцию, — пояснил он.