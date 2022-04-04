Саратовская область получит дополнительно около 345 млн рублей. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований одобрены предложения по выделению региону 344 млн 768 тыс. рублей.

Средства пойдут на дополнительное финансовое обеспечение неотложной, скорой и стационарной медицинской помощи лицам, в том числе с заболеванием или подозрением на коронавирусную инфекцию, — пояснил он.

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