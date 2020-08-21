19 августа в министерстве финансов Саратовской области подвели итоги аукционов на кредиты для регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Область получит почти 15 миллионов рублей по шести кредитам. Аукционы по 29 кредитным линиям на сумму 11,983 миллиона рублей были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от банков.

Как сообщалось ранее, эти кредитные средства планировалось направить на досрочное рефинансирование действующих кредитных договоров со ставками от 6,655 процента до семи процентов годовых.