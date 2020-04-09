Вячеслав Володин рассказал, что после обсуждения с Михаилом Мишустиным вопроса переселения граждан из ветхого и аварийного жилья Правительством РФ было принято решение о выделении дополнительных средств нашему региону.

— Дорогие друзья, речь пойдет о сносе ветхого и аварийного жилья. Именно эту проблему мы обсуждали с губернатором в последний приезд. Проблема, вы знаете, кричащая. Длительное время предыдущие руководители регионов не показывали объективное количество домов, которые требуют сноса, потому что просто не было денежных средств и не хотели заниматься этим. Считаю это недопустимым. И мы с Валерием Васильевичем, обсуждая этот вопрос, приняли решение: если дом соответствует понятию «ветхий» или «аварийный», его необходимо таким признавать и делать все, для того чтобы людей отселить. Понятно, что средств не хватает. Именно поэтому обсудили этот вопрос с Председателем Правительства РФ. И хочу сегодня вас порадовать.

Принято решение Правительством Российской Федерации выделить дополнительно Саратовской области 1 миллиард 192 милионов. Такое решение сегодня состоялось. Да, время непростое. Но это не значит, что мы должны с вами отложить решение такой проблемы, как снос ветхого аварийного жилья, в долгий ящик. Поэтому вышли на это решение и сегодня можно сказать, что за счет этих средств до конца года должны построить 955 квартир для тех, кто будет отселен из ветхого и аварийного жилья. Жилье будет строиться в Саратове, в Балакове, в Вольске, Балашове, в Горном. Получат жилье 1841 человек. Вот в Саратове получат 1373 человека, в Балакове — 295, в Вольске — 120 человек, в Балашове — 38, в Горном — 15. А всего будет построено 955 квартир. Я надеюсь, что эта программа будет реализована. Более того, понимая ответственность, что эти средства выделены в непростое время, подойдут основательно, сделают все качественно, с тем чтобы люди получили до конца года долгожданные квартиры и переселились из ветхого и аварийного жилья. Дорогие друзья, желаю вам здоровья и успехов в реализации этой программы, — сказал Володин.