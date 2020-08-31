Сегодня, 31 августа, председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили с директорами музеев сохранение культурного наследия.

В прошлом году он инициировал новую программу по сохранению объектов культурного наследия, в список вошли 23 объекта региона, планируемые к реставрации. Два из них исключили из списка, поскольку они находятся в федеральном ведении ДОМ.РФ.

Заявки на 21 объект отправлены в Минкульт РФ. Разработана проектно-сметная документация на реставрацию этих объектах, средства на это были найдены при поддержке Вячеслава Володина.

В десять раз увеличился объем средств, выделенных на выявление новых памятников культурного наследия. В этом году список пополнился на 150 единиц, 40 исторических, а также охранными зонами.

В 2021 году сумму увеличат в полтора раза, под защитой будет еще больше объектов культурного наследия.

—Надо работу направить на результат. Проекты не должны пылиться на полке, — сказал Вячеслав Володин.

На встрече выделили приоритетные объекты, которые нужно начинать реставрировать прежде всего — музей-усадьба Чернышевского, музей краеведения, музей Федина, дом губернатора Столыпина, музей Павла Кузнецова, усадьба в селе Пады.

Председатель Госдумы отметил, что, если эти объекты не войдут в федеральный бюджет, средства будут найдены из привлеченных, благотворительных источников.



