Саратовская область попала в зону риска распространения новых вирусов, вспышка которых зарегистрирована сразу в нескольких странах мира, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Речь идет о вирусах коричневой морщинистости плодов томатов, пятнистого увядания томатов, мозаики пепино.

В этой связи Россельхознадзор карантинный фитосанитарный мониторинг на подконтрольной территории на выявление новых вирусов томатов. Уже обследовано пять сельскохозяйственных предприятий Энгельсского и Марксовского районов. Отобранные в ходе мониторинга образцы плодов томата, баклажана и перца, и вегетирующих частей растений, в количестве 50 штук, переданы в ФГБУ «Саратовская МВЛ» для проведения вирусологического исследования. Сейчас исследовано 39 образцов. По результатам экспертизы выше перечисленных карантинных организмов не обнаружено.