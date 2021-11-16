Сегодня, 16 ноября, в пресс-центре «Комсомольская правда — Саратов» состоялась пресс-конференция на тему зимнего туристического сезона с председателем комитету по туризму Викторией Бородянской, главой Ассоциации содействия развитию внутреннего и въездного туризма Натальей Струсь и Бабкой Ёжкой Саратовской Анной Давыдовой.

На встрече обсуждались туристические программы и развлечения, доступные на территории Саратовской области. Регион сможет порадовать своих жителей и гостей горнолыжными курортами, множеством экскурсий и туристических программ, а также турбазы и гостиницы.

Виктория Бородянская отметила, что на территории Саратовской области есть 13 турбаз, предоставляющих услуги зимней охоты и рыбалки. Также она напомнила, что посещение заведений культуры возможно только при наличии QR-кода о прививке.

Через несколько недель стартует работа ТИЦ — туристического информационного центра, позвонив на горячую линию которого, можно буде узнать все туристические программы и предложения.