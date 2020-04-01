В течение марта в России было зафиксировано 179 случаев бешенства, Саратовская область среди неблагополучных регионов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной ветеринарной лаборатории по результатам мониторинга.

В число неблагополучных также попали Московская, Смоленская, Челябинская, Владимирская, Тверская, Пензенская и Тамбовская области, а также Бурятия, Мордовия и Татарстан.

Бешенство отмечалось у лис – 83 случая, собак – 46, кошек – 17, крупного рогатого скота – 12, енотовидных собак – восемь, мелкого рогатого скота — четыре, енотов – три, волков – два, лошадей – два, у северных песцов и северных оленей – по одному случаю.