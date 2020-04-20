С начала года «Ростелеком» протянул 50 км оптических линий связи в микрорайонах индивидуальной застройки в Энгельсе Саратовской области. Возможность подключить цифровые сервисы получили жители 3 тысяч коттеджей, расположенных на улицах Московской, Веселой, Партизанской, Новоузенской, Южной, Овражной, Суворова, Мичурина, на Кольцевом и Красноармейском проездах, в частном секторе возле центрального рынка и озера Банное, в поселках Дачный и Рыковка.

Домовладельцы могут подключить интернет на скорости до 200 Мбит/с, обеспечить покрытие Wi-Fi по всему дому и смотреть «Интерактивное телевидение Wink». Александр Попов, житель Энгельса:

— Интернетом от “Ростелекома” пользуюсь давно. Как только появилась возможность, переключился на оптику. Мы с супругой работаем удаленно. Качество сервисов не подводит.

Светлана Порошина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Сейчас доступ к онлайн-сервисам важен для всех, кто работает и учится удаленно. Чтобы поддержать наших клиентов, мы повысили скорость передачи данных до максимально возможной. Теперь смотреть хорошее кино, готовиться к экзаменам, заниматься спортом и посещать музеи можно не выходя из дома.

В видеосервисе Wink открыт бесплатный доступ к обширной коллекции фильмов и сериалов, тематическим подборкам с фитнес-тренировками, кулинарными курсами, уроками школьной программы, а также к лучшим телеканалам о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum, iConcerts).

Подробнее о подключении услуг связи в районах малоэтажной застройки Саратовской области можно узнать по телефону 8 800 1000 800

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,95 млн, из них более 1,3 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 900 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.