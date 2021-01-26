«Ростелеком» провел оптические линии связи на территории малоэтажной застройки в Пугачеве Саратовской области. Жители 1,8 тысячи частных домов получили доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам.

— В Пугачеве много микрорайонов с индивидуальной застройкой. Мы использовали технологию “оптика в дом”, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильную работу онлайн-сервисов в коттеджах и частных домах. За два года компания проложила более 100 километров линий связи и охватила современной телеком-инфраструктурой практически весь город, — уточнил директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

В январе высокоскоростной интернет от «Ростелекома» пришел к жителям центральной части Пугачева – улиц Пушкинской,

Красноармейской, Коммунистической и поселка «Совхоз Пугачевский». Сотрудники компании прокладывают к каждому коттеджу индивидуальную оптическую линию, настраивают сеть Wi-Fi с покрытием по всему дому и помогают жильцам активировать цифровые устройства.

Пугачевцы могут выходить в интернет на скорости до 500 Мбит/с, смотреть более 260 каналов интерактивного телевидения Wink, тысячи фильмов и сериалов и управлять просмотром передач: ставить трансляцию на паузу, пользоваться перемоткой, архивом и функцией записи. Обеспечивать безопасность домов и участков жителям поможет система видеонаблюдения от «Ростелекома».

— Мы при первой возможности переключились на оптику и сразу поняли, насколько удобно пользоваться интернетом с хорошей скоростью. Можно выходить в сеть с помощью любых гаджетов, удаленно работать и учиться. А видеосервис Wink незаменим вечерами, когда хочется отдохнуть за просмотром спортивных каналов и интересного кино, — рассказал Александр Декун, житель Пугачева.

Каждая семья может подобрать пакет сервисов по своим запросам. Популярностью у жителей коттеджей пользуется комплексное предложение «Технологии выгоды. PRO», включающее доступ к интернету на скорости до 300 Мбит/с, мобильную связь (две тысячи минут, 500 СМС и 100 Гб мобильного трафика), 227 каналов и десять тысяч фильмов и сериалов в видеотеке сервиса Wink.

Скоростной интернет и цифровые сервисы от «Ростелекома» стали также доступны жителям частного сектора Вольска, Энгельса, Маркса, в микрорайонах Южный Сазанлей и Восточный Сазанлей города Балаково, в Ленинском районе и в поселке Юбилейный Саратова.

Подробнее о подключении услуг связи в районах малоэтажной застройки Саратовской области можно узнать на сайте «Ростелекома» или по телефону 8 800 1000 800.