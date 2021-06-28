«Ростелеком» расширил оптическую сеть связи в секторе малоэтажной застройки в Вольске Саратовской области. Более двух тысяч семей получили доступ к высокоскоростному интернету и современным цифровым сервисам.

Специалисты компании протянули оптические линии в крупные коттеджные микрорайоны: возле железнодорожного вокзала на улицах Балашовской, Ватутина, Кукушкина, Лесной, Петровской, Полбина и Черкасской, а также около военного института на улицах Горького, Волгоградской, Клочкова, Победы, Ярославской и других.

Сотрудники компании ведут к каждому частному дому индивидуальную оптическую линию, настраивают Wi-Fi и помогают с активацией цифровых устройств. Теперь жители могут выходить в интернет на скорости до 500 мегабит в секунду, смотреть более 260 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов видеосервиса Wink на разных экранах и управлять просмотром передач: ставить на паузу, перематывать и пользоваться архивом.

— В Вольске много микрорайонов с индивидуальной застройкой на гористой местности, сложной для строительства сети связи. Однако в июне оптика от “Ростелекома” появилась на 96 улицах. Новая инфраструктура обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильную работу онлайн-сервисов в частных домах, — говорит директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

— Мы подключили высокоскоростной интернет и полезные сервисы для всей семьи. Фильмы и программы в Wink смотрим на ТВ-экране, планшете и смартфоне. Умная колонка “Маруся” помогает регулировать громкость телевизора и переключать каналы, рассказывает внучке сказки со звуковыми эффектами. А благодаря видеонаблюдению присматриваем за придомовой территорией и припаркованным автомобилем, — отмечает жительница Вольска Татьяна Соловьева.

Каждая семья может подобрать необходимый пакет сервисов. Популярностью у жителей коттеджей пользуются комплексные предложения «Технологии контроля» и «Технологии контроля. Макси». В основе этих тарифов – скоростной интернет, видеосервис Wink и видеонаблюдение.

При помощи внутренних и уличных камер от «Ростелекома» владельцы коттеджей могут контролировать обстановку в доме и во дворе. Гаджет легко установить в комнатах, на садовом участке, рядом с гаражом или у входа на территорию. Онлайн-трансляцию в свое отсутствие клиенты оператора могут смотреть на смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере. В личном кабинете им доступен архив записей, которые хранятся в защищенном облаке провайдера до 30 дней.

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